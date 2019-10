É uma das mulheres mais fotografadas da história, mas nunca a viu assim. Numa série de imagens publicadas na HELLO! , a rainha de Inglaterra mostra-se de forma casual e informal. Veja a imagem abaixo.

De acordo com Angela Kelly, consultora pessoal e responsável pelo guarda roupa de Isabel II, a monarca sempre quis um retrato menos austero, particularmente com as mãos nos bolsos.

"Fiquei incrédulo, a rainha era natural"

Ao pesquisar para um livro, agora lançado, Kelly reparou que já era altura de Isabel II concretizar este 'desejo secreto' de longa data, segundo a People. Mesmo que os seus conselheiros fossem contra essa vontade.

»» Soldado de rainha de Inglaterra obrigado a mergulhar nu em fezes e ratos mortos

No dia sessão, Barry Jeffrey tinha uma ideia diferente. Segundo Kelly, a rainha levantou a mão e opôs-se. "Não. É assim que vamos fazer. Continue a fotografar", recordou.

"Sua Majestade começou a fazer uma série de poses, colocando as mãos dentro e fora dos bolsos, nos quadris, imitando a postura de uma modelo profissional. Fiquei incrédulo, a rainha era natural", confessou o fotógrafo.