Luciana Abreu é uma mãe extremosa e faz questão de o demonstrar nas redes sociais, partilhando várias imagens das quatro filhas. Ainda este sábado, 26 de setembro, a artista fez questão de mostrar aos seus seguidores o novo visual da filha, Lyanni, de oito anos.

Através da ferramenta Instasories, Luciana Abreu publicou um vídeo da menina no salão de cabeleireiro, mostrando, em seguida o resultado da mudança de visual, surgindo Lyanni com o cabelo mais curto e esticado.

Recorde-se que tal como Lyonce, de nove anos, a menina é fruto do antigo relacionamento da artista com Yannick Djaló. Já as filhas mais novas da atriz de Terra Brava, as gémeas Amoor e Valentine, de quase três anos, são fruto do casamento terminado com Daniel Souza.