Casaram-se em agosto de 2019, no programa da SIC Casados À Primeira Vista, divorciaram-se no início deste ano, mas com o afastamento Tatiana Oliveira percebeu que, afinal, Bruno Fernandes era o homem da sua vida, e deram uma nova oportunidade ao amor. O casamento chegou a estar marcado para o passado dia 8 de agosto, mas a pandemia obrigou-os a adiar e só hoje, 8 de outubro, sobem ao altar novamente, sob o olhar atento de um grupo restrito de familiares e amigos.

Nas redes sociais, o noivo partilhou várias Stories para mostrar que decidiu dar um refresh no seu visual – cortou o cabelo e a barba – antes de trocar alianças com Tatiana. Veja o vídeo abaixo:

Reveja também o pedido de casamento em direto na SIC, sob o olhar atento de Afonso, de quatro anos, fruto de uma anterior relação do comercial: