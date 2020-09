Instagram

Tatiana Oliveira e Bruno Fernandes formaram um dos casais mais acarinhados pelo público da segunda edição do programa Casados À Primeira Vista, da SIC, e, apesar de se terem divorciado no final da experiência, acabaram por perceber que estavam apaixonados e planeiam agora casar-se de novo.

Embora não se saiba ao certo o dia escolhido, o casal já revelou que será em outubro. Contudo, e de acordo com as mais recentes notícias, poderá ter de ser novamente adiado – estava inicialmente previsto para agosto. É que Tatiana é enfermeira no Reino Unido e precisamente no dia em que regressou ao trabalho este país excluiu Portugal dos corredores aéreos por causa do número de casos de Covid-19 que não para de aumentar. Se esta decisão se mantiver nas próximas semanas, a noiva poderá não conseguir regressar para o grande dia.

Instagram

Mas, para já, a jovem mostra-se feliz por ter voltado ao seu local de trabalho. “Acabei de sair do meu primeiro turno em Inglaterra, após 5 meses em Portugal devido a entraves derivado a esta nova realidade (pandemia). Acabo de saber que Portugal voltou a entrar na ‘lista negra’. Para já é um alívio, pois regressei ao trabalho antes da decisão tomada. Aprendi que nos tempos de hoje tenho que me adaptar às novas realidades”, começou por escrever no Instagram. “E esta foi a minha cara das 06h30 da manhã a sair do meu quartinho para o primeiro turno, que há meses esperava. É um hospital que eu me sinto realizada, é muito familiar para mim. É onde me sinto feliz a nível profissional 😊”, completou.

Recorde-se que, nas últimas semanas surgiram rumores acerca de uma possível gravidez de Tatiana Oliveira e a profissional de saúde fez questão de esclarecer. LEIA AQUI!