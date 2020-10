Instagram

Menos de uma semana antes do casamento com Bruno Fernandes, Tatiana Oliveira despediu-se da sua vida de solteira com algumas amigas e partilhou imagens desses momentos de diversão com os seus seguidores nas redes sociais.

“Acabei de chegar e casa e quero dar um grande obrigada às minhas amigas de escola por me terem proporcionado um noite especial. A minha despedida de solteira 😊 E que bom foi relembrar alguns dos nossos momentos no Colégio de Lamas 🤩”, escreveu a enfermeira no Instagram.

No próximo dia 8 de outubro, a enfermeira voltará a trocar alianças com Bruno Fernandes, o comercial com que se casou durante a segunda edição do programa Casados À Primeira Vista, tendo decidido divorciar-se no fim. Contudo, o amor acabou por falar mais alto e Tatiana e Bruno reataram a sua relação e agendaram novo casamento, já fora do programa, para o passado mês de agosto. A pandemia trocou-lhes as voltas e obrigou-os a adiar o enlace, mas o casal não desistiu e subirá ao altar sob o olhar atento de amigos e familiares – e sobretudo do pequeno Afonso, de quatro anos, filho do comercial – dentro de uma semana.

