“Hoje vou confessar algo sobre mim... Algo que muitos de vocês não sabem! Não sei, nem gosto de estar sozinho! Tenho medo da solidão!



Por isso mesmo tenho investido algum do meu tempo a ler sobre isso, se seria algo normal, se seria o único... Percebi que há muitas pessoas como eu e, por isso, decidi partilhar um pequeno texto que encontrei, para que de certa forma possa ou espero conseguir ajudar quem se sente como eu!



‘A vida é marcada por diversos encontros e despedidas. As idas e vindas são constantes e nem sempre estamos felizes com isso. Passamos boa parte do nosso tempo sozinhos pensando e encarando como a vida pode ser e deve ser. Esses momentos servem principalmente para percebermos que a gente só pode descobrir nossa essência quando entendemos o significado dessas situações. Às vezes na solidão de um silêncio podem se esconder diversas verdades antes não percebidas por nós.



A busca constante pelo conhecimento pessoal é de extrema importância para compreendermos quando estaremos preparados para embarcar novamente nas viagens que a vida nos proporciona. Por mais difícil e doloroso seja esse passo, é fundamental para que possamos entender quem somos antes de buscar novos amigos ou um novo emprego, saber o que desejamos fazer da vida amanhã ou então como pretendemos estar daqui a dez anos talvez. Muitas vezes os fins não irão justificar os meios, mas nem por isso devemos deixar de exaltá-los, pois eles fazem parte de cada novo momento de nossa história.’



Com isto quero agradecer a todos os meus amigos que fazem tudo para não me deixar sentir sozinho, mas a cima de tudo quero servir de exemplo e dar algum alento a quem também se sente assim!

Não estamos sozinhos, no máximo estamos na melhor companhia de sempre que somos nós próprios! E só depois de aprendermos isto poderemos continuar bem!

Ser figura publica para mim é isto! Ser exemplo que nem tudo é lindo nem perfeito, mas que esta tudo bem! E se ainda não está vai ficar! Muita força 🤍🍀🙏🏽✨”, escreveu Marco Costa nas redes sociais.

Recorde-se que o famoso pasteleiro anunciou no passado dia 24 de agosto, através de um comunicado, que o seu casamento de quatro anos com Vanessa Martins tinha chegado ao fim e que os dois já estavam, inclusivamente, divorciados. Leia AQUI!