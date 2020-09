O fim do casamento de Marco Costa e Vanessa Martins deixou os fãs em choque. Agora, uns dias depois de anunciarem nas redes sociais que estavam separados, o pasteleiro rumou até ao Algarve para descansar.

De acordo com vários meios de comunicação nacionais, esta sexta-feira, dia 11 de setembro, Marco, que se tem mantido discreto no que toca à sua vida pessoal, partilhou um texto onde parece falar sobre o seu divórcio com a influencer.

"Não existe isso de 'não deu certo'. Se te fez feliz, deu certo. Se te acrescentou, deu certo. Se te ensinou, deu certo. Dar certo não significa durar para sempre. Tão isto. Print do Insta da minha querida, Carolina Deslandes", pode ler-se.

Recorde-se que também Carolina Deslandes e Diogo Clemente apanharam os fãs de surpresa ao anunciar o fim da relação.

Instagram