Monica Schipper

Brad Pitt fez recentemente uma viagem até França onde desfrutou de uns dias românticos com a namorada, a modelo Nicole Poturalski, mas já está de regresso e quer ver os filhos. Porém, existe um problema.

Angelina Jolie está muito preocupada com a pandemia do novo coronavírus e exigiu ao ex-marido que faça quarentena durante duas semanas.

De acordo com o US Weekly, o ator esperava fazer dois testes com "dias de intervalo" para ajudar a "encurtar o período de quarentena". No entanto, a atriz insistiu que ficasse em casa para o bem dos filhos.

"Angelina insistiu que Brad fizesse quarentena por 14 dias depois que ele voltou de França, citando um aumento nos casos de COVID-19 no país. Ela não queria arriscar que as crianças apanhassem", contou uma fonte. Brad Pitt acabou por concordar com a exigência da ex-mulher.