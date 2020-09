A namorada de Brad Pitt, Nicole Poturalski parece ter deixado uma indirecta a Angelina Jolie, após alguns rumores tensão entre o ex-casal terem surgido na imprensa.

A modelo, de 27 anos, publicou uma fotografia onde surge de vestido laranja e na legenda escreveu: "Pessoas felizes não odeiam".

Coincidências? Marido da nova namorada de Brad Pitt vende vinho 'Jolie-Pitt' no seu restaurante

A publicação surge dias depois de vários rumores de que o ambiente entre Brad Pitt e Angelina Jolie estaria tenso, uma vez que deixaram de fazer terapia em família.

De acordo com o Daily Mail, Nicole e Brad estão juntos desde novembro de 2019, quando foram vistos pela primeira vez no concerto de Kanye West. A manequim, que já é mãe, é casada com Roland Mary, de 68 anos, com quem mantém uma relação aberta.

ROBYN BECK