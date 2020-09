Instagram

Esta quarta-feira, 30 de setembro, vários meios de comunicação social davam conta de que Cláudio Ramos teria sido internado de urgência no início do mês de agosto., no Hospital de Santa Cruz, em Carnaxide. Entretanto, o apresentador recorreu às redes sociais onde esclareceu o sucedido.

"Como é do conhecimento público eu vivo com um problema de fibrilhação auricular e, por isso, fui submetido - com sucesso - a uma ablação cardíaca há cerca de quatro anos", começou por explicar.

"Desde essa altura que sou muito bem acompanhado no hospital de Santa Cruz onde vou com a frequência necessária sempre que os arritmologistas consideram oportuno ou eu sinta a necessidade de o fazer, porque após a intervenção é imprescindível o acompanhamento médico e uma monotorização adequada", continuou.

Por fim, Cláudio Ramos frisou ainda: "Importa-me esclarecer que não estou internado, que me encontro bem de saúde, tranquilo e focado".

Reprodução Instagram, DR