Cláudio Ramos , como muitos portugueses, está a ter férias de forma bastante diferente do habitual. É no Algarve que o apresentador tem partilhado várias fotografias, a última delas ao lado da filha, e com ela uma revelação inesperada.

"Quando um dia tiver netos, vão de certeza rir-se muito, quando a mãe os levar a veranear e lhes contar como eram as férias dela com o avô Cláudio", explicou o também blogger, ao lado da filha de 16 anos, Leonor.

Cláudio Ramos evidencia assim que, apesar de tudo, está a viver umas férias muito especiais.