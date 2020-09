Esta quarta-feira, 16 de setembro, Cláudio Ramos surpreendeu os seguidores ao publicar uma fotografia sua bem antiga. Ora veja a foto abaixo.

Na legenda da fotografia, que partilhou na sua conta de Instagram, Cláudio fez uma reflexão sobre os seus últimos anos em termos profissionais, como evoluiu e cresceu.

"Olhem, esbarrei com este numa gaveta. Havia uma altura em que usava popa no cabelo, vestia ganga completa com calças remendadas, largas a arrastarem pelo chão, amparadas num cinto grosso cheio de apliques prateados e ainda calçava os ténis cada um de sua cor, porque era mega irreverente! Achava que fazia cara de mau quando era só figura de parvo. Na altura era cheio de verdades absolutas e tinha dentro a enorme convicção do caminho que queria fazer", começou por revelar.

"Mudou tudo. O cabelo, a roupa, até alguma da maneira de pensar. Mudou tudo! Tudo, menos a convicção. Entretanto aprendi que não há verdades absolutas e que o caminho nem sempre é a direito. Na prática cresci. Né?", rematou.

Reprodução Instagram, DR