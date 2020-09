Depois da gaffe que cometeu ao falar da receita de bacalhau à moda do Peixoto, Diana Chaves foi surpreendida pelo próprio companheiro, César Peixoto, que entrou na Casa Feliz, para provar que domina a mesma receita.

O erro da apresentadora e a atriz tornou-se viral nas redes sociais, particularmente no Twitter. César Peixoto estava no norte do país quando recebeu várias mensagens de amigos e da própria namorada.

"Vocês andam a tramar coisas nas minhas costas", exclamou a apresentadora depois de abrir a porta e ver a surpresa do treinador de futebol.

"Só me envergonhas", brincou o ex-jogador em direto para Diana Chaves. A João Baião, César confessa que é o elemento do casal que mais cozinha em casa e que os filhos também preferem essa mesma opção.

O treinador começou a aprender a cozinhar em Lisboa e a testar receitas para a atriz e para os filhos, Rodrigo e Pilar.