Esta quarta-feira, dia 23, Bárbara Guimarães marcou presença na Casa Feliz ao lado de João Baião e Diana Chaves. A apresentadora de 24 Horas de Vida contou como enfrentou o cancro da mama e como a filha Carlota soube que tinha rapado o cabelo. Mas foi um momento vulnerável de Diana Chaves que deixou todos sem palavras.

Com a voz embargada, Diana Chaves conta:“Bárbara, eu gostava de te fazer uma pergunta. Eu sou mãe. E as crianças, mesmo as pequeninas, são muito atentas e inteligentes, têm um raciocínio muito rápido e fazem muitas associações… A minha mãe morreu quando eu tinha 11 anos com cancro". Hoje a minha filha conhece a história e muitas vezes diz-me antes de dormir: ‘Mãe, eu não quero que tu morras’, confessou a apresentadora sobre a filha Pilar. “Como é quando os filhos veem o sofrimento de uma mãe?”, perguntou Diana Chaves.

“Se eu não tivesse aqueles dois pirralhos que eu amo…”, revela Bárbara Guimarães, em lágrimas, sem conseguir completar a frase numa conversa que também deixou João Baião com as emoções à flor da pele. Espreite o vídeo acima!

Cristina Morais Rosado, mãe de Diana Chaves, lutava contra um cancro e faleceu em 1992. Recorde-se que Pilar, de oito anos, é fruto do relacionamento de Diana Chaves e César Peixoto. O ex-futebolista e treinador é ainda pai de Rodrigo, de 14 anos, fruto da anterior relação com Isabel Figueira.

