Face aos tempos difíceis que se vivem devido à pandemia provocada pelo novo coronavírus, Luísa Castel-Branco decidiu deixar um desabafo nas redes sociais, onde dá conta do seu atual estado de espírito.

"Ninguém nos jardins. Não há crianças nem os seus risos. Nada. O sol vai e vem . O silêncio pesa, como se nos quisesse recordar estes tempos de tristeza e ansiedade, Sinto falta de tudo , absolutamente tudo e principalmente das coisas pequenas e ridículas", escreveu na legenda de um vídeo, onde mostra um jardim vazio, sem ninguém, acrescentando ainda a hastag 'covid'.

Recorde-se que recentemente, a escritora anunciou a sua saída do programa Passadeira Vermelha, da SIC Caras, ao fim de sete anos, deixando, desta forma, de fazer parte do leque de comentadores do formato.

