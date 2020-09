Liliana Campos foi uma das convidadas de Carolina Patrocínio no seu programa da SIC Mulher, What's Up? TV?. Nos bastidores, o site do Fama Show falou com a apresentadora do Passadeira Vermelha sobre a reinvenção do formato em tempos de pandemia e a sua reação à saída de Luísa Castel-Branco do painel de comentadores.

"Na primeira semana do confinamento foi tudo muito estranho virmos para aqui. Estávamos todos receosos, estava tudo em casa. Mas a nível de temas para comentar também não foi nada fácil”, confessou a apresentadora sobre o formato que nasceu na SIC CARAS.

“O mundo parou, não houve eventos e há muito poucos neste momento. E os internacionais, como grande parte dos festivais de cinema, serviam para comentarmos quer as nomeações, os vencedores e os looks. Era muito importante para o Passadeira Vermelha.”

Se nos primeiros dez dias, as caras conhecidas pouco se manifestavam nas redes sociais, tudo mudou radicalmente quando se renovaram as formas de contactarem com o público. “Depois houve um boom do TikTok , com as partilhas, os diretos e conseguimos tirar muita coisa, dado que de repente, houve uma grande exposição daquilo que era mais preservado até então, a casa”, observa assim a mudança para os temas em discussão.

A saida de Luísa Castel-Branco

"A Luísa estava desde o início. Criei uma relação muito especial com ela. Ela é maternal e a cuidadora de todos nós, preocupada com tudo. Há aqui uma relação que é para a vida. Reagi com tristeza porque a Luísa é uma mais valia enorme. É uma mulher de opiniões muito vincadas, polémica e portanto indispensável para um programa como este. Eu até ficava com o coração um pouco apertado quando ela dizia uma coisa ou outra, por causa da reação que o público poderia ter", confessa a apresentadora.

"Olho para ela com muito carinho. Tem de se proteger e é uma pessoa de risco. Como apresentadora estou triste, mas se fosse sua filha era o que eu desejava, que ficasse em casa nestes tempos [pandemia], estando assim menos exposta", sublinhou.

