À conversa com Cristina Ferreira, Julie Sergeant falou sem tabus sobre sexo. A atriz, que está divorciada há dois anos do ator brasilieiro Cassiano Carneiro, assume que vive intensamente a sua vida sexual.

"Até me casar e até estar junta 15 anos com a mesma pessoa, eu fiz sexo de várias maneiras. Umas era com amor, outras era com tesão, outras era porque me estava a apetecer", confessou a atriz que, aos 50 anos, assume que se sente confortável na sua sexualidade, admitindo que já viveu um relacionamento com uma mulher.



"Ainda hoje, se ela quisesse fazia-lhe um rancho de filhos, mas ela não quer... Se prefiro um homem ou uma mulher? Desde que seja bom, desde que me interesse intelectualmente, desde que me excite a cabeça, tanto me faz", revelou pela primeira vez.