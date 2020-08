Mauricio Santana

Anitta é conhecida por não ter papas na língua e mostrou mais uma vez que não tem problemas em falar sobre qualquer assunto, inclusive da sua vida sexual. Este domingo foi divulgada uma entrevista da cantora para o The Guardian onde são revelados alguns detalhes mais 'picantes'.

“Se eu tenho um namorado e ele quer fazer um 'ménage' ou trocar de casal, sinto-me segura e não me sinto mal ao fazer isso se estão todos felizes. Eu não me importo”, revelou Anitta.

A artista de 27 anos considera-se "liberal" quando o assunto é sexo e já admitiu que é bissexual, apesar de nunca ter assumido nenhum relacionamento com uma mulher. “A minha família sabe sobre a minha vida bissexual. Eu troco de namorados tanto quanto troco de roupa… Quanto mais as pessoas me julgam, mais quero dizer: ‘Pessoal, eu faço isto e aquilo! Querem saber mais? Eu também faço isto!’”, afirmou.

Numa outra entrevista recente, Anitta também revelou como se chama as suas partes íntimas e mostrou a coleção de brinquedos sexuais.