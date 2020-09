Pedro Carvalho é o novo rosto da ficção da SIC. O ator junta-se, desta forma, a nomes como Simone de Oliveira, Maria João Bastos, Paulo Rocha e Sofia Alves, apresentados como as mais recentes contrações da estação de Paço de Arcos. A notícia foi confirmada esta quinta-feira, 24 de setembro, no programa Casa Feliz.

"É a minha primeira vez nesta casa. Eu estou muito feliz. Era uma coisa que queria no meu regresso,", confessou o ator, aproveitando para levantar um pouco do véu sobre a novela em que vai participar. "Este é um projeto muito especial porque é projeto muito popular e que aborda um assunto que é a música popular. Não posso falar muita coisa, mas é um personagem que está num núcleo cómico e acho que vai arrancar muitas risadas das pessoas lá em casa. Eu estou a gostar muito daquilo que estou a ler", confidenciou.

Ator desde os 19 ano, Pedro Carvalho ganhou projeção internacional ao participar em várias produções da televisão brasileira. Em 2016, brilhou na novela Escrava Mãe, da TV Record, e em 2017 e 2019, deu cartas na Globo nas novelas O Outro Lado do Paraíso e A Dona do Pedaço, também exibidas na SIC. Recentemente, gravou o seu primeiro filme no Brasil, Segundo Homem, cuja data de estreia ainda não é conhecida.