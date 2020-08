1 / 2 Reprodução Instagram, DR 2 / 2 Reprodução Instagram, DR

Pedro Carvalho está de regresso a Portugal. O ator português esteve três anos a gravar duas novelas da Globo e um filme cujas filmagens ocorreram no final de 2019.

O ator já se encontra em Lisboa, como mostrou nas redes sociais e o site Extra, que pertence à Globo, explica que o ator trouxe o namorado, João Henrique Simonetti, com quem mora há dois anos no Rio de Janeiro e namora há três.

O casal terá feito uma festa de despedida com os amigos no apartamento de ambos no bairro da Tijuca.

