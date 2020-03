Do outro lado do Atlântico, mais concretamente no Brasil, Pedro Carvalho decidiu enviar uma mensagem a todos os portugueses, numa altura em que o país e o mundo atravessam uma fase difícil devido ao surto do novo coronavírus.

Através de um vídeo na partilhado página de Instagram da SIC, o ator português que dá vida a Abel na novela A Dona do Pedaço, falou das surpresas que os últimos capítulos da trama reservam e apelou ao isolamento social no combate à Covid-19.

“Eu sei que vocês já devem estar fartos de ouvir isto e tu que estás a assistir a este vídeo até és jovem como eu, tens uma saúde de ferro, praticas desporto e esta doença pode passar por ti de uma forma até que nem sequer a vais sentir. Mas como todos sabem este é um vírus que se transmite de uma forma muito fácil e sem querer e de forma involuntária, podes passa-lo a pessoas mais debilitadas a nível de saúde e mais idosas, que podem acabar por morrer”, afirmou, sem esquecer de salientar as recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS).

“Estamos tosos juntos nesta. Fiquem em casa, este é o meu apelo”, rematou.