Foi nos bastidores do programa What's Up? TV da SIC Mulher, que o site do Fama Show teve a oportunidade de entrevistar Liliana Campos. Depois de comentar a adaptação do Passadeira Vermelha à pandemia e comentar a saída de Luísa Castel-Branco, a apresentadora revelou como viveu o casamento com Rodrigo Herédia durante a quarentena.

“O Rodrigo passa muito tempo nos Açores e durante a pandemia estivemos mais tempo juntos do que costumamos estar. Só não estivemos mais porque eu estive sempre a trabalhar", começa por dizer sobre o relacionamento de longa data pautado pela distância física.

"De resto, o Rodrigo veio para cá esses meses todos e foi o lado bom. Por outro, foi perceber o que a pandemia estava a causar no negócio porque todos os dias havia cancelamentos, adiamentos das marcações e perspetivou-se um ano terrível para um negócio muito recente", explicou. O ex-surfista inaugurou primeiro projeto hoteleiro em nome individual, o Sul Villas & SPA, em Lagoa, São Miguel, a julho de 2019.

“Foi no fundo ver a preocupação e a forma de conseguir dar a volta, mas estar de pés e mãos atados. Foi ter o Rodrigo comigo e ver a preocupação enorme que crescia todos os dias um bocadinho", sublinhou.