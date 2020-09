Casada há um ano com David Fonseca, Ana Sofia Martins,falou sobre os planos de aumentar a família e o regresso a Londres.

»» ANA SOFIA MARTINS REVELA PORMENORES DO SEU CASAMENTO COM DAVID FONSECA

Não tenho vontade nenhuma de aumentar a família agora. O mundo, nesta fase que está a atravessar, não me inspira minimamente”, revelou numa entrevista ao site Holofote.

Mas esta não foi sempre a sua opinião. "No início da quarentena, quando me apercebi que a pandemia estava para durar, ainda pensei que se calhar era a altura certa. Mas não. Não quero estar com essa preocupação da Covid, se apanha, se não apanha. E estou muito cautelosa, não é a altura para ter filhos", sublinhando ainda que os seus planos para viajar para Londres ficam agora adiados para 2021.

“Foi um choque! Achava que a Covid durava 15 dias e fiquei muito triste, porque quando me apercebi de que o mundo parou… já tinha muitos planos em Londres”, adianta a atriz que se quer lançar no mercado audiovisual inglês.