Sem nunca terem comentado os rumores de romance, David Fonseca, de 46 anos, e Ana Sofia Martins, de 32, casaram em segredo. A manequim e o cantor oficializaram a relação mas ambos continuam muito reservados no que toca à vida privada, revelando apenas alguns detalhes em entrevistas, tal como aconteceu com o músico n'O Programa da Cristina.

Esta quarta-feira, dia 29 de janeiro, num momento raro, nas redes sociais, Ana Sofia Martins fez uma pequena declaração de amor ao marido. A modelo publicou uma fotografia do companheiro, acompanhada de um emoji de um coração e ainda a música 'The Best' de Tina Turner.