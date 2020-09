Reprodução Instagram, DR

Os últimos dias não têm sido fáceis para Jessica Athayde. A atriz sofreu uma grande perda que a deixou de coração partido: o seu cão, Júlio, faleceu.

O bulldog inglês era um companheiro de longa da data e que deixa um grande sentimento de vazio. Depois de ter anunciado a triste novidade (veja aqui), Jessica voltou às redes sociais para agradecer o carinho que tem sentido e partilhou uma fotografia onde surge ao lado do filho, Oliver e da sua cadela, Bali - ora veja abaixo.

"Obrigada por todas as mensagens e a onda de amor que recebi nos últimos dias. Agora, por aqui estamos a dar muitos mimos à Bali, que bem precisa porque tem muitas saudades do Júlio também", começou por escrever.

"Obrigada também pelas mensagens com sugestões de cães para se juntarem à família, mas por agora estamos bem assim, quando chegar o momento certo, se chegar , iremos adoptar, mas por agora ficam as saudades do Júlio e os mimos para a Bali. Beijinhos e dêem muito amor aos vossos animais que não são eternos", rematou.

Reprodução Instagram, DR