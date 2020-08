Reprodução Instagram, DR

Jessica Athayde é uma mulher sem 'papas na língua'. A atriz não tem qualquer problema em responder aos seguidores que, por vezes, a criticam.

Foi que aconteceu esta segunda-feira, 17 de agosto.

Depois de publicar uma fotografia ao lado do filho, Oliver, onde pedia sugestões de programas para fazer com as crianças, deparou-se com o seguinte comentário, vindo de uma seguidora: "Ainda está de licença de maternidade? Que sorte que tem. As mães deviam ter todas os mesmos direitos".

A resposta não tardou: "Não estou de licença. Eu também pago as minhas contas e farto-me de trabalhar. Como já disse antes, tenho a maior compreensão por todas as mães que precisam de deixar os seus filhos para irem trabalhar. Também irei, ainda este ano, e não ter ido antes não significa que estou de férias", explicou Jessica Athayde.