“Não há muito para dizer quando se perde um companheiro de uma vida, quem me conhece sabe o amor que tenho pelo Júlio.

Esteve comigo nas alturas mais importantes , tanto que não me lembro de ter uma vida adulta sem ele .

Despedir-me do Júlio hoje foi das coisas mais tristes que o meu coração já sentiu, hoje eu e a Bali vamos dormir e não o vamos ouvir a roncar, nem a sapatear pela casa.

É um silêncio triste, que vai existir durante muito tempo, vai -me fazer muita falta e deixar muitas saudades.

Descansa gordo ❤️ Foste o melhor cão que eu podia ter tido 🙏🏾”, escreveu Jessica Athayde nas redes sociais, onde partilhou várias fotografias de Júlio, o seu bulldog inglês. Nessa seleção podemos o sentimento de proteção que o cão tinha em relação a Oliver, o filho da atriz, cujo berço não largava.



O post provocou a reação de muitas caras conhecidas. “Aii caramba que tristeza que deve ser... tenho pânico disso. Muita força miúda. Um abraço apertado neste momento ♥️♥️♥️”, comentou a atriz e apresentadora da SIC Cláudia Vieira. “Grande Júlio. Um beijo meu e outro da Lola, a eterna namorada”, escreveu o ator e grande amigo de Jessica Athayde Filipe Vargas. “Meu querido Júlio, o nosso David Bowie, cão tão especial. Ele foi melhor cão e tu a melhor dona do mundo ❤️”, completou Rita Ferro Rodrigues. “Aiii é uma dor ♥️ Força. Que m*. São tão especiais e partem tão cedo. Depois fica esse silêncio... “, reforçou a também atriz Sara Prata, que perdeu um dos seus companheiros recentemente. Recorde aqui!