Reprodução Instagram, DR

Apesar de ter uma grande e forte comunidade de fãs, Rita Pereira está a sofrer duras críticas nas redes sociais por parte dos internautas.

As críticas surgiram no seguimento de uns stories que a atriz partilhou esta terça-feira, 15 de setembro.

Numa viagem que está a fazer a Roma, Itália, Rita decidiu visitar uma das grandes atrações da capital italiana: a cidade do Vaticano. E, quando partilhou este pormenor com os seguidores, acrescentou: "Estas imagens são para vocês. Vocês que se calhar um dia não terão oportunidade de visitar o Vaticano. Com amor para vocês".

Reprodução Instagram, DR

Esta foi uma atitude que não foi bem recebida pela maioria dos internautas que rapidamente se desfez em críticas e paródias sobre a partilha da atriz.

No Twitter o tópico chegou mesmo a ser um dos "Assuntos do Momento" e os internautas não perdoaram.

"Que coisa é esta de gozar com os pobres e ainda usar corações cor de cocó?!".

"Antes de Rita Pereira, nenhum português tinha acesso a fotos do Vaticano".

"Já estou a ficar cheio de fome, espero que a Rita Pereira coma uma sandes de panado por mim".

"Rita Pereira é mesmo a rainha da falta de noção".

"Tudo a gozar com a Rita Pereira. Enfim, as pessoas são mesmo mal agradecidas. Obrigado, Rita por me mostrares o Vaticano. Mas não fiques por aqui, mostra-me mais coisas. Milão, Veneza, noção".

"A Rita Pereira está facilmente no meu top de figuras públicas portuguesas ridículas" - são alguns dos tweets com mais interação.

No entanto, não ficaram por aqui as críticas. Alguns humoristas chegaram mesmo a ironizar a situação, como Pedro Teixeira da Mota ou Diogo Faro, ora veja o vídeo abaixo.