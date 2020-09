Instagram

Guillaume Lalung esteve infetado com Covid-19 e, por isso, esteve em isolamento social durante 20 dias. De acordo com as informações reveladas pelo próprio, já depois do regresso a casa, nenhum familiar testou positivo à doença.

“Estou de volta. Estive em silêncio nos últimos tempos porque tive Covid-19. Ninguém mais à minha volta apanhou (família, trabalho, amigos). Todos fizeram o teste e deu negativo. Eu fui o único”, começou por explicar na sua página de Instagram.

“Eu e a minha família decidimos seguir o protocolo e ficar separados durante 20 dias. Foi difícil ficar separado deles, mas tinha de ser. 21 dias depois (hoje) fui testado negativo à Covid-19. Portanto, tal como disse, estou de volta mais forte e mais saudável”, concluiu o antigo jogador de basquetebol e produtor francês, que partilhou uma fotografia onde aparece ao lado de Rita Pereira e do filho de ambos, Lonô, de 18 meses.