Cristina Ferreira celebrou esta sexta-feira, dia 11 de setembro, o seu 43º aniversário mas as fotografias que publicou nas redes sociais causaram alguma polémica.

Cristina Ferreira mostra bolo de aniversário multicolorido

A apresentadora reuniu um grupo de amigos como Ruben Rua, Rita Pereira e Cláudio Ramos, numa festa luxuosa, o que deixou alguns fãs indignados acusando Cristina de ser irresponsável e de dar um mau exemplo no que toca às medidas de distanciamento social, por causa da pandemia da Covid-19.

"Acho que nesta altura da pandemia e com restrições (...) com essa festa não foi um bom exemplo!", "Que exagero e falta de noção", "Que falta de noção e responsabilidade...", "Só tenho uma dúvida... esta festa linda não é um ajuntamento com mais de dez pessoas?", pode ler-se nos comentários.