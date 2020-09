Nicolò Campo

Há pouco menos de um mês, os rumores de noivado de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez voltaram a ganhar força na imprensa nacional e internacional.

O casal lançou rumores de um pedido de noivado a 22 de agosto, depois de a jovem espanhola ter organizado uma festa para o craque e ter surgido no evento com um anel novo. Georgina partilhou ainda na sua página de Instagram uma fotografia ao lado do craque português, com a legenda: "Yeeeees" [Sim, em português].

Até ao momento não houve qualquer confirmação por parte do casal, mas Dolores Aveiro, mãe de Cristiano Ronaldo, decidiu abrir o coração. Em declarações à revista Nova Gente, a matriarca do clã Aveiro confidenciou: "Se ele está com a rapariga, para mim, está noivo. Para mim, se anda com ela, é noivado”.

Reprodução Instagram, DR

Ainda que sem confirmar um futuro casamento, Dolores Aveiro não esconde a felicidade ver um dia o filho casar: “Gostava que ele casasse, claro. Vai chegar essa altura e ele vai casar", contou.

Juntos desde o final de 2016, CR7 e Gio têm uma filha em comum: Alana Martina, que completa três anos em novembro. O futebolista é ainda pai de Cristiano, de dez anos, e dos gémeos Eva e Mateo, de três, concebidos através de uma barriga de aluguer. Desde que entrou na vida do madeirense, a espanhola assumiu por completo o papel de mãe de todas as crianças e faz as delícias dos seus seguidores na internet ao partilhar momentos felizes em família