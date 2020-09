Esta terça-feira, dia 1 de setembro, Dolores Aveiro brindou os seguidores com uma fotografia divertida, publicada na sua conta oficial do Instagram.

A matriarca do clã Aveiro partilhou uma imagem onde surge ao lado de uma estátua de chocolate do filho, Cristiano Ronaldo, e na legenda brincou com a situação.

"Já sabia que o meu filho era doce... só não sabia que era tanto", pode ler-se na foto que conta já com mais de 24 mil gostos.