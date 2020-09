A conduzir o programa da SIC, O Noivo é que Sabe, as perguntas sobre um eventual casamento na sua vida tornaram-se mais frequentes. À conversa com o site do Fama Show, Cláudia Vieira falou sobre a nova aposta da SIC, a readaptação em pandemia e sobre a hipótese de um casamento fora da ficção.

»» CLÁUDIA VIEIRA SOBRE ‘O NOIVO É QUE SABE’: “ALGUMAS NOIVAS ATÉ SE MOSTRARAM TRANQUILAS COM O FACTO DE NÃO ORGANIZAREM O CASAMENTO”

"Eu nunca sonhei com o casamento, nem em casar. Acho que tem muito a ver com o facto de já tantas vezes me ter vestido de noiva e gravado casamentos e, se nunca fez parte da minha infância, essa ideia caiu ainda um bocadinho por terra como o desejo pelo vestido, e portanto já não era noivado", começa por dizer.

Com a ideia de casar fora da mesa, a atriz admite que sentiria, provavelmente, alguma pressão no planeamento do casamento, embora agradecesse a possibilidade João Alves tomar as rédeas do planeamento.

"Também me assusta um bocadinho aquela coisa de ter de ser um dia absolutamente inesquecível e mágico. Essa pressão angustia-me um bocadinho. E depois não tenho qualquer capacidade de organização, se tivesse que ser o João a tratar, ficaria muito mais descansada. Não o desejo [risos] , que fique assente que não é uma tentativa dele tratar do nosso casamento. Eu punha-me no papel destas noivas com a maior das facilidades no sentido do noivo organizar tudo", admite a apresentadora.

