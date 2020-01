VALERY HACHE

Depois do polémico relacionamento com Justin Bieber, a cantora ainda não conseguiu encontrar novamente o amor. Em entrevista ao Wall Street Journal, Selena Gomez revelou que está solteira há mais de dois anos. "Estou bem com isso", disse.

"Adoro ir para a cama ao fim do dia, só eu e o meu cão. Já vivo completamente a situação de usar cuecas da avó", brincou ainda.

A artista revelou que percebeu que sofria de problemas de saúde mental e isso fê-la procurar a ajuda necessária. "Percebi que havia uma maneira de obter ajuda e encontrar pessoas em quem confias. Tomei o medicamento certo e a minha vida mudou completamente", explicou Selena.

A cantora está entre as celebridades mais seguidas no Instagram, mas afastou-se por uma temporada dessa plataforma. "Fiz uma pausa no Insta por um ano, talvez um ano e meio. Prefiro ficar longe de qualquer coisa que me faça sentir como m****. Voltei ao [Instagram] porque estava lançar uma música , mas eu disse à minha melhor amiga Courtney [Lopez] ontem que terei de tirar o telemóvel novamente em breve", contou. Razão: "Eles sabem que tenho uma personalidade viciante e isso pode ser prejudicial."

Noel Vasquez