Ângelo Rodrigues - Toda a História estreou este domingo, dia 13 de setembro, na SIC. O documentário, na primeira pessoa, revela o episódio traumático que levou o ator da SIC a correr perigo de vida e a estar dois meses no Hospital Garcia de Orta.

No documentário, Ângelo não deixou nada por dizer. Admitiu a culpa dos seus atos, que considera "de uma ignorância atroz", e revelou ainda que esta foi um dos momentos mais humilhantes da sua vida.

Ângelo Rodrigues: "Tenho noção do que fiz e da magnitude do meu erro”

"Na fase em que eu estava mesmo com fraldas voltei à infância e, portanto, todas as necessidades eu fazia aqui", começa por dizer deitando-se na cama onde terá passado a maior parte do tempo no hospital. "Depois vinham duas enfermeiras, muito queridas, muito prestáveis, mas todo o processo de tirar a fralda, virar de lado e limpar... e depois, ainda por cima, estava algaliado, porque eu não tinha capacidade de ir à casa de banho", continua.

"Nós precisamos sempre de polos opostos para valorizar uma experiência. Precisamos de uma experiência negativa para conseguirmos valorizar a positiva. Dessa forma, foi importante eu estar despojado de absolutamente tudo, parte das minhas faculdades motoras, ter descido aos confins da minha dignidade para poder olhar cá para cima e poder valorizar muito mais a minha vida neste momento", rematou emocionado.