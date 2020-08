Reprodução Instagram, DR

Rita Pereira tem aproveitado para desfrutar as férias em família no Algarve e não dispensa os dias de praia, inclusive chegou mesmo a revelar tudo o que leva nesses dias.

É com frequência que a atriz tem partilhado várias fotografias dos momentos familiares. Esta sexta-feira, dia 14 de agosto, não foi diferente e Rita decidiu mostrar duas imagens da sua avó.

Numa primeira fotografia, que pode ver abaixo, a sua avó surge ao lado do bisneto, o pequeno Lonô, de um ano, fruto da relação de Rita com Guillaume Lalung. Na imagem acima, a bisavó de Lonô surge deitada numa espreguiçadeira: "Sim, esta é a minha avó. Bisavó do Lonô. Gira, moderna e a viver a vida", afirmou Rita na descrição.

Reprodução Instagram, DR