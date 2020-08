1 / 2 Instagram 2 / 2 Instagram

Depois de já ter passado uns dias no Algarve em família e entre amigos, Rita Pereira rumou ao norte, mais precisamente ao Gerês para desfrutar apenas da companhia de Guillaume Lalung, com quem mantém uma relação há cerca de cinco anos.

“Há 7 meses que não estávamos só os dois. É preciso, sabe bem, faz-nos bem e nós adoramos”, começa por explicar a atriz no Instagram, assumindo que nem sempre é fácil manter-se longe do filho de um ano e meio, apesar de considerar essencial que isso aconteça.

“Se temos saudades do Lonô?! Claro que sim, mas os casais precisam pensar neles. Para que haja um equilíbrio familiar, saúde mental enquanto casal e vontade de ficar juntos para sempre, estes momentos só a 2 têm de existir. Cada um encontra a sua ‘fórmula’ de ser feliz. Esta é a nossa. Equilíbrio ♥️”, completou a atriz.

O post valeu muitos elogios a Rita Pereira pela forma como gere a sua vida. “Este post é muito importante. Quantas e quantas mães (e pais) se esquecem que são gente depois de acrescentarem um ou mais elementos à família. U did great Rita ❤️”, “Casada há 22 anos com 2 filhos [já crescidos]. Balanço: casava já hoje outra vez! Não há segredos, desde sempre que passamos férias ou fim de semana a dois é a base para uma relação equilibrada e sobretudo muito apaixonada. Porque eu não sou feliz com mais ou menos 😊” ou “Não existem casais perfeitos, mas se há casal que roça na perfeição, esse casal são vocês🤗♥️”, lê-se nos comentários.