A polémica em torno de Gonçalo Quinaz e Nereida Gallardo está longe de chegar ao fim. O jogador de futebol esteve no programa 'A Tarde é Sua', com Fátima Lopes, e à apresentadora falou sobre a guerra que vive com a ex-namorada de Cristiano Ronaldo, mãe do seu filho Nairon.

Gonçalo conta que o filho terá sido registado sem o seu nome, quando nasceu, mas que apesar disso esteve sempre presente na vida do menino.

"Não abandonei o meu filho. Quando eu descobri que ela tinha registado o meu filho sem o meu nome, fiquei para morrer", contou.

Sabe-se ainda que Nairon foi 'adotado' pelo atual companheiro de Nereida. Inconformado com a decisão do tribunal, Gonçalo revela: "O meu único sonho neste momento era poder ter um momento com os meus três filhos".

Gonçalo continua ainda a desmentir qualquer acusação de ameaças e vandalismo, feitas por parte de Nereida.