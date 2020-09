Instagram

Georgina Rodríguez escolheu um visual milionário para viajar no jato particular de Cristiano Ronaldo até Veneza, Itália, onde decorre o Festival Internacional de Cinema. Existe uma grande expectativa em torno dos vestidos escolhidos pela jovem espanhola para brilhar na red carpet do evento, mas o look que escolheu para a viagem não convenceu.

Gio apostou no conforto e elegeu um macacão branco da marca italiana Gucci, com bolsos grandes na parte da frente, e completou o visual com uns ténis e meias brancas e uma mala da marca de luxo Hermès. No total, o look pode rondar os 100 mil euros.

Ainda assim, os seguidores da namorada de Ronaldo parecem não ter gostado e deixaram alguns comentários menos agradáveis na fotografia que partilhou na sua página de Instagram antes da partida. “Que falta de gosto”, “O dinheiro não compra o bom gosto” ou “Tanto dinheiro e o resultado é isto?”, pode ler-se no post.

