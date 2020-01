Paris Hilton foi vista de mãos dadas com Carter Reum e aparentemente está novamente apaixonada. Após os Globos de Ouro o casal dirigiu-se para a festa no hotel Beverly Hilton. De acordo com uma fonte, citada pelo E! News, os dois estavam a "sorrir um para o outro enquanto ela colocava a mão na parte de trás da cabeça dele, a tocar e a esfregar o pescoço dele".

Segundo outra fonte, o romance com o empreendedor e autor do livro 'Shortcut Your Startup: Speed Up Success With Unconventional Advice From the Trenches’ já começou há um mês atrás e conheceram-se através de amigos em comum. Essa mesma fonte acrescentou que o casal "está a gostar da companhia um do outro" e que Paris "está feliz".

De acordo com o mesmo site ambos passaram o Ano Novo juntos acompanhados pela família de Carter que a adora.

Recorde-se que anteriormente a 'socialite' tinha uma relação com o ator Chris Zylka e chegou a estar noiva. Saiba o que aconteceu!

Vivien Killilea