Um ano e meio depois de ficarem noivos, Katy Perry e Orlando Bloom estão radiantes por anunciar ao mundo o nascimento da sua primeira filha em comum, a quem decidiram chamar Daisy Dove Bloom.

A notícia foi tornada pública através das páginas da Unicef – organização sem fins lucrativos da qual ambos são embaixadores – nas redes sociais. “Estamos a flutuar de amor e admiração desde a chegada segura e saudável da nossa filha”, pode ler-se na legenda da primeira fotografia da bebé, uma imagem que mostra os pais a segurar na sua mãozinha frágil.

Nesta mensagem, o casal reconhece que nem todos têm a mesma sorte e, por isso, apela à solidariedade: “Sabemos que temos sorte e que nem todos podem ter uma experiência de parto como a nossa (…) Desde a Covid-19, muitas mais vidas de recém-nascidos estão em risco por causa da falta de acesso a água, sabão, vacinas e medicamentos para prevenir doenças. Como pais de um recém-nascido, isto parte-nos o coração, e estamos solidários com os pais que lutam agora mais do que nunca”. Por isso mesmo, Katy e Orlando criaram também uma página de donativos, para angariar dinheiro para ajudar a colmatar estas falhas que enumeram. Saiba como ajudar AQUI!

Recorde-se que a cantora surpreendeu tudo e todos ao anunciar a sua gravidez videoclipe da música Never Worn White, no passado mês de março. "Irá acontecer muita coisa no próximo verão, não só vou dar à luz - literalmente - mas também, no sentido figurado, de algo que vocês estavam à espera", disse na altura, referindo-se ao bebé e ao novo álbum.

A menina vem juntar-se a Flynn Christopher, de nove anos, fruto do anterior casamento do ator com a manequim Miranda Kerr.