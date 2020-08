Reprodução Instagram, DR

Depois de um longo período longe da namorada, há quem acredite que a relação de Rúben Rua e Amanda Amorim tenha mesmo chegado ao fim (saiba mais aqui). E agora, segundo tudo indica, o modelo estará a encontrar apoio na amiga especial de longa data: Cristina Ferreira.

Os dois têm partilhado várias imagens nas redes sociais que mostram as férias parecidas que estão a disfrutar, ambos num iate de luxo. No entanto, nunca deram a entender que estariam de férias juntos. Os rumores adensaram-se depois dos dois partilharem fotografias idênticas e com o mesmo fundo: um bonito pôr do sol algures no mar.

Tanto na fotografia de Cristina Ferreira como na de Rúben Rua, que pode comparar na galeria abaixo, aparecem uns barcos no horizonte que indicam ter sido tirada no mesmo local e à mesma hora.

Além deste pormenor, os vários comentários que a apresentadora tem feito nas últimas publicações do modelo também têm contribuído para o rumor.

Recorde que os dois mantêm uma forte amizade de muitos anos marcada por uma forte cúmplicidade, ora veja aqui.

