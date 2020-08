Getty Images

Meghan Markle e o príncipe Harry estiveram à conversa com os jovens líderes pertencentes à Queen's Commonwealth Trust.

Durante a vídeochamada onde se abordou o tema do bullying e ódio online, o filho da princesa Diana, de 35 anos, brincou e disse que se sentia "demasiado velho", mas Meghan parece não ter concordado com as palavras do marido.

"Tens de parar!", disse rapidamente Meghan, de 39 anos. "Não somos velhos", rematou.

