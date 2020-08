Karwai Tang

Meghan Markle e o príncipe Harry moraram durante vários meses na mansão de Tyler Perry em Beverly Hills, que era perto o suficiente para a mãe da atriz, Doria Ragland, visitar. Porém, o casal perdeu a "paz" após descobrirem onde estava localizada a propriedade, chegando a ter problemas com "invasão de privacidade", com paparazzi que tentavam tirar fotografias através de drones e helicópteros.

Agora, um representante dos duques de Sussex confirmou que o casal, juntamente com o filho, o pequeno Archie, se mudou para a nova casa em julho deste ano. De acordo com o Page Six, escolheram Santa Bárbara, na Califórnia, para criar a sua família.

"Eles não são hóspedes da Oprah ou de qualquer outra pessoa, eles próprios compraram esta casa", disse uma fonte próxima do casal. E acrescentou: "Esta é a primeira casa que os dois compram. Foi um momento muito especial para eles como casal e como família - ter total privacidade por seis semanas desde que se mudaram".

"É aqui que eles querem educar Archie, onde esperam que ele possa ter uma vida o mais normal possível", afirmou ainda o mesmo informante.