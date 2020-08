Reprodução Instagram, DR

Rita Pereira aproveitou o mês de agosto para visitar a costa amalfitana em Itália. De férias com a irmã, tem partilhadoa lguns pormenores desta aventura.

Esta quinta-feira, 20 de agosto, provou que já fez memórias que irão tornar esta viagem especial. A atriz enfrentou uma das suas grandes fobias: mergulhar num sítio onde não vê o fundo do mar.

»Rita Pereira mostra avó na praia e afirma: "Gira, moderna e a viver a vida"«

No vídeo que partilhou na sua conta de Instagram, e que pode ver abaixo, a atriz surge a mergulhar de um lance de escadas para o mar.

"Aquele mergulho clássico, com a diferença que tenho pânico de mergulhar quando não vejo o fundo portanto, o meu sentimento não coincide com a calma e paz deste lugar. PS- depois do mergulho nadei a toda a velocidade para as escadas 😂😂 Quem mais é como eu?!", confessou.