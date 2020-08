Eduardo Madeira foi surpreendido esta quarta-feira, dia 19, no programa das manhãs da TVI. O humorista lançou um livro e acabou por ser surpreendido com mensagens dos filhos que o deixaram visivelmente emocionado.

»» EDUARDO MADEIRA RECRIA FOTO DE CRISTIANO RONALDO: "GÉMEOS SEPARADOS À NASCENÇA"

"Estou aqui para te dizer que te amo muito, que és o melhor pai do mundo, que me ajudas a andar de bicicleta… que me ajudaste a perder o medo de andar de canoa, que me ajustaste a fazer tudo no mundo. És uma pessoa única, ajudaste-me a perder o medo, a ser mais alegre, a fazer amizades, a ser carinhosa, a ser uma pessoa boa", diz Leonor que deixou o humorista em lágrimas.

Rodrigo, o filho mais velho e de uma relação anterior, deixou um abraço ao pai. "Que maravilha, que grande surpresa", confessou Eduardo Madeira.

»» EM LÁGRIMAS, JOANA MADEIRA CONFESSA: "SINTO QUE SE NÃO FOSSE MULHER DO EDUARDO, TINHA MUITO MAIS OPORTUNIDADES"