Cristiano Ronaldo publicou uma fotografia a bordo do seu iate com o pôr-do-sol como fundo. O jogador lançou um desafio aos seus seguidores: A vista ou o próprio. Qual deles era o favorito dos fãs na imagem?

O que o jogador não imaginava era que a sua fotografia fosse replicada por um humorista português. Eduardo Madeira colocou uma fotografia, também ele seminuo e com o pôr-do-sol no horizonte. "Delícia do mar. Agora é escolher", escreveu o ator.

Reprodução Instagram, DR

“Engoliste o Ronaldo?”, "Iguais", "Gémeos separados à nascença ", são alguns dos comentários que 'alinharam' na brincadeira do humorista. O humorista já tinha imitado a namorada do craque português, Georgina Rodríguez, em fio dental ora espreite aqui!