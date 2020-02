Joana Machado Madeira, a convite do CMTV, comentava algumas notícias de famosos, uma delas sobre Georgina Rodríguez. Perante uma pergunta de Duarte Siopa, a atriz começou por ficar emocionada, antes de, entre lágrimas, falar da sua experiência.

Tudo começou quando se falava do cachet milionário que Georgina Rodríguez terá exigido apresentar um festival em Itália. No programa Flash Vidas, Joana Machado Madeira referiu que a namorada de Ronalda estava a tentar descolar-se da imagem de Ronaldo, aceitando outros desafios profissionais.

»» Eduardo Madeira sobre a mulher: "Apareceu numa fase muito complicada da minha vida"

"E ela merece isso?!", perguntou o apresentador Duarte Siopa."Isto leva-nos a uma discussão com que eu sofro um bocadinho. Nós por sermos mulheres de alguém... parece que somos desvalorizadas. Há a ideia de que por ser mulher do Eduardo [Madeira] que tenho muito mais oportunidades ou acesso a outras coisas, o que é mentira",explica de forma emocionada.

"Sinto que tenho que provar o dobro. Eu tenho oportunidades de trabalho, mas sinto que se não fosse mulher do Eduardo, ao contrário do que as pessoas pensam, tinha ainda muito mais", admite.