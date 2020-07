Reprodução Instagram, DR

Apesar de já vivermos a fase de desconfinamento há alguns meses, o novo coronavírus continua a infetar centenas de pessoas todos os dias. É, por isso, importante vigiarmos o nosso estado de saúde e não ignorar os sintomas característicos a este vírus.

Foi o que aconteceu a Blaya que esteve os últimos dias muito preocupada já que a sua filha, Lau, apresentou alguns sintomas da Covid-19.

»Blaya mostra como inicia a sua manhã e comenta: "Tentem isto em casa! Morri pra vida"«

Numa publicação que fez na sua conta de Instagram, a artista explicou tudo: "Quarta feira a Lau começou com a febre e vomitou durante a tarde e depois durante a madrugada. Tinha quase 40 graus de febre e garganta super inflamada... durante dois dias dormi 2 horas durante à noite porque ela acordava com pesadelos e sei lá! Sexta liguei para a saúde 24 e mandaram a Lau fazer o teste ao covid! Lá fui eu com a minha pequena ao hospital (ela ODEIA hospitais) fizemos o teste e ela começou a melhorar".

Apesar de ter vivido os últimos dias com o coração nas mãos, Blaya ficou mais descansada agora que a filha apresentou severas melhoras e já sabe o resultado do teste: "E agora recebo a chamada que deu NEGATIVOOOOO!!!!!! Oh meu amor... TÁ TUDO BEMMMM!".