Reprodução Instagram, DR

Blaya já provou mais do que uma vez que não tem medo de se expor publicamente. A artista fala sobre todos os temas sem medos ou "papas na língua".

Esta quarta-feira, 5 de agosto, decidiu partilhar uma importante mensagem com todos os seguidores acerca da felicidade e das relações falhadas.

"Porque é que as pessoas têm tanto receio vergonha ou medo de falar sobre relações que não correram como esperavam? Iludindo todas as pessoas à volta que relações “fracassadas” não acontecem. Não tenham medo de relações que não deram. Não tenham medo de terminar com uma relação que já não dá. Receio dos comentários que vão surgir, receio dos comentários em família. Não fiquem com uma pessoa só porque a vossa família ADORA aquela pessoa... se tiverem que mudar de namorado 192938 vezes... MUDEM! Que se lixe o que os outros pensam.. PREZEM A VOSSA FELICIDADE!", começou por afirmar.

"Tentem as vezes que vocês acham que seja necessário! Mas se cada vez que vocês tentarem, percebem que continuam infelizes... então vão a procura da vossa felicidade com outra pessoa ou com vocês próprios. Na verdade não precisamos de estar com outra pessoa para estarmos felizes!", continuou.

"Façam o que quiserem, mas sejam felizes!", rematou.

Nos comentários foram vários os seguidores que se mostraram agradecidos por esta mensagem tão importante: "Adorei esse texto...e tens toda a razão", "Adorei tua reflexão", "Ámen!".

Recorde que no final do ano passado a relação da artista e Pedro Russo, da qual resultou Lau, a filha do casal, chegou ao fim. No entanto, este ano, Blaya confessou estar de novo apaixonada, saiba mais aqui.